Живого щенка нашли на транспортировочной ленте на Сызранском мусоросортировочном комплексе — животное проделало путь в мусоровозе от контейнерной площадки. Пес находился в мешке, рассказали в минприроды Самарской области.

Щенка нашла работница комплекса. Малышку назвали Найдой — от слова «найденыш», пишет Самарская газета.

— Сегодня она — всеобщая любимица и настоящий талисман предприятия. Сотрудники говорят, что Найда полностью освоилась и чувствует себя в безопасности, — уточнили в ведомстве.

фото: минприроды Самарской области