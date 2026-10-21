Виновник смертельного ДТП в Тольятти приговорен к 5 годам лишения свободы

Прокуратура Центрального района города Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и при отсутствии права управления транспортными средствами).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в сентябре 2025 года водитель автомобиля ВАЗ 21124, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления транспортными средствами, на скорости 137 км/ч наехал на опору электроосвещения, расположенную по ходу движения автомобиля.

Находившийся в автомобиле на переднем сидении пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, в результате полученных травм скончался.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда взысканы денежные средства на общую сумму более 650 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.