В Борском районе похитили деньги под видом продажи товара

73‑летняя женщина искала в Интернете металлическую бытовку для дачного участка и ее заинтересовало одно из предложений. Потерпевшая оставила заявку — и вскоре ей позвонил мужчина, который представился менеджером компании. Чтобы «упростить общение», собеседник предложил перейти в сторонний мессенджер, куда он прислал платёжные реквизиты и убедил женщину внести предварительную оплату. В итоге она перевела злоумышленнику 70 000 рублей.

Ключевую роль в обмане сыграли поддельные документы, имитирующие официальные бумаги на имя юридического лица, которые отправлял злоумышленник.

Далее мошенник действовал по отработанной схеме. В течение месяца он поддерживал контакт, присылал «документы» с гарантиями и расписывал сроки поставки — это создавало видимость добросовестности. При этом должным образом документы не оформлялись, а присланные файлы не имели юридической силы.

Когда срок поставки истёк, а товар так и не появился, связь с «менеджером» оборвалась: телефонные звонки оставались без ответа, а аккаунт оказался заблокирован. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.