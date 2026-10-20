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Неудачная покупка: жительница Самарской области отдала мошенникам свыше 2,4 млн рублей

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Неудачная покупка: жительница Самарской области отдала мошенникам свыше 2,4 млн рублей

Жительница районного центра, намереваясь приобрести автомобиль из Германии, нашла в интернете объявление общества с ограниченной ответственностью, якобы зарегистрированного в одном из сельских поселений.

Общение с «менеджерами» шло дистанционно, через интернет: злоумышленники направили женщине договор, на котором стояла отметка, что он прошёл проверку в специализированной программе — это создало у жертвы ложное ощущение надёжности сделки. Доверившись собеседникам, 50-летняя домохозяйка подписала документы и начала переводить деньги: за две недели она отправила «продавцам» (банковским переводом, криптовалютой и на счета физических лиц) в общей сложности свыше 2,4 млн рублей.

Как только «менеджеры» получили подтверждение от жертвы о переводе средств и отсутствии возможности дальнейшего финансирования, они прекратили общение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, сотрудниками территориального ОВД приняты меры для установления виновных и возможного возмещения ущерба.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять предельную осторожность при дистанционных сделках: не переводить деньги до фактического получения товара, не соглашаться на срочные переводы и предоплату, избегать расчётов в криптовалюте и не перечислять средства на личные счета физлиц. Важно комплексно проверять контрагента — сверять данные в официальных источниках, искать отзывы, убеждаться в реальном существовании офиса. Следует внимательно изучать любой договор, не подписывать его в спешке и при необходимости консультироваться с юристом. При малейших сомнениях лучше сразу прекратить общение и обратиться в полицию — своевременное заявление существенно повышает шансы на раскрытие преступления. Помните, что даже безупречно выглядящие документы и вежливые «менеджеры» могут быть частью тщательно продуманной мошеннической схемы, а безопасность ваших финансов напрямую зависит от вдумчивого и неторопливого подхода к любой сделке.

 

Теги: Мошенники

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