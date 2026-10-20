В России создадут центр изучения искусственного интеллекта в школах

В России на базе Института содержания, методов и технологий образования им. Леднева создадут центр изучения искусственного интеллекта в школах. Об этом 20 октября сообщил руководитель института Максим Костенко.

«Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности», — сказал Костенко в беседе с ТАСС.

В настоящее время, по словам Костенко, ведется разработка нормативного акта, который должен урегулировать все аспекты использования нейросетей в учебных заведениях. Кроме того, специалисты института займутся методологическим сопровождением отечественных компаний, которые занимаются развитием суверенных нейросетей.