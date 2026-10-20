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"РКС-Самара" наградили сотрудника месяца, чьи действия помогли сохранить качество воды неизменным для большого района

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"РКС-Самара" наградили сотрудника месяца, чьи действия помогли сохранить качество воды неизменным для большого района

По итогам работы в сентябре 2026 года руководители подразделений «РКС-Самара» выдвинули четырёх кандидатов на звание «Сотрудник месяца». Ими стали:

1. Булигенов Юрий Чаймарданович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, НФС-3.

2. Муратов Максим Александрович, слесарь-ремонтник 5 разряда участка очистных сооружений, НФС-1.

3. Серегин Николай Владимирович, слесарь-ремонтник 5 разряда, ЦНС.

4. Хорошко Сергей Николаевич, слесарь АВР 6 разряда, ЦЭК.

Большинством голосов лучшим сотрудником сентября выбран Юрий Булигенов!

Ночью 3 сентября на насосно-фильтровальной станции №3 произошло аварийное отключение электроэнергии в здании эжекторной. Остановка насосов-дозаторов, подающих гипохлорит натрия для обеззараживания, грозила снижением качества питьевой воды для десятков тысяч жителей Куйбышевского района, Южного города и микрорайона Амград. Счёт шёл на минуты, а стандартное переключение схемы питания результата не дало.

Тогда электромонтёр Юрий Булигенов предложил нестандартное и оперативное решение — запитать объект по временной схеме от соседнего здания хлораторной. Вместе с напарником, слесарем-ремонтником Владимиром Герасимовым, он в кратчайшие сроки подготовил, протянул и подключил 90-метровый силовой кабель. Меньше чем через два часа работа оборудования была полностью восстановлена. Как подтвердили лабораторные анализы, благодаря быстрой реакции и мастерству электромонтёра качество воды для жителей не пострадало ни на секунду!

Поздравляя победителя, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил: «Чаще всего именно в таких ситуациях и проявляется настоящий профессионализм. Юрий Чаймарданович, сохраняя хладнокровие в сложных обстоятельствах, своими действиями сохранил покой нескольких тысяч жителей целого района».

Юрия Булигенова поздравили и коллеги по цеху, подготовили для победителя небольшой подарок, поблагодарили за высокий профессионализм, инициативу и преданность делу.

Теги: РКС-Самара

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