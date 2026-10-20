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В Самарской области разгорелся скандал из-за стихийной свалки около леса

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В Самарской области разгорелся скандал из-за стихийной свалки около леса

Жители Волжского района переживают: вблизи лесного массива Сухонький, неподалеку от Новосемейкино, они заметили стихийную свалку и следы масштабных земляных работ.

По словам очевидцев, на эту территорию беспрепятственно заезжают КАМАЗы, которые вывозят плодородный грунт, а неизвестная спецтехника без номеров складирует строительный и бытовой мусор, пишет 63.ру.

«Мы исправно платим за вывоз мусора по постоянно растущим тарифам, а кто-то тем временем устраивает свалку прямо у леса!» — негодуют местные.

Как оказалось, эта локация уже давно попала в поле зрения надзорных органов, причем проверку здесь начали еще до того, как по соцсетям разлетелись фото мусора. В региональное Минприроды ранее поступила жалоба на незаконную добычу общественно полезных ископаемых. Специалисты выехали по указанным координатам.

«На месте выяснилось, что добыча не ведется, так как территория не является особо охраняемой природной зоной или участком недр местного значения. Однако инспектор зафиксировал работу тяжелой техники и снятие верхнего слоя почвы, поэтому все собранные материалы были оперативно переданы в МВД и Росприроднадзор», — прокомментировали происходящее в Министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.

В ведомстве пояснили: инспекторы эконадзора не занимаются задержанием нарушителей. Их главная задача — вовремя заметить незаконные работы, зафиксировать их и передать данные коллегам, у которых есть полномочия для расследования и наказания виновных.

«Специалисты определяют, в чьей собственности находится земля, и кто несет за нее ответственность. В рамках своей компетенции мы сделали все необходимое: работа техники задокументирована, материалы ушли по инстанциям. Дальнейшее разбирательство — уже вопрос работы Росприроднадзора и правоохранителей, — отметили представители Минприроды Самарской области.

Что касается свалки, о которой писали местные жители, районный экологический надзор отреагировал на шум в пабликах и выехал на место в этот же день. В Министерстве природы по Самарской области пояснили за коллег:

«Факт размещения отходов не подтвердился, мусора на месте не обнаружили. Не исключено, что его успели убрать. Территорию поставили на контроль, будет совершен повторный рейд для мониторинга».

Пока районные службы следят за тем, чтобы у леса снова не появилась свалка, историей с исчезнувшим плодородным слоем почвы и таинственной техникой без номеров уже вплотную занимается полиция.

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