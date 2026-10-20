«ЭнергосбыТ Плюс» оценил готовность жилых домов Самарской области к приёму тепла

Я нашел ошибку
Главные новости:
Агродроны обработали рекордные 292 тысячи гектаров в Самарской области: регион укрепляет статус федерального центра компетенций по беспилотным системам в АПК
В Самарской области развивают испытательную базу беспилотных систем в сельском хозяйств
С 21 октября 2026 года в Тольяттинском краеведческом музее начинает работу новая выставка «70 шагов по волнам времени», приуроченная к 70-летию со дня основания Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории.
В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка «70 шагов по волнам времени»
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов.
Жители Тольятти и сёл Ставропольского района делают прививки от гриппа в мобильном пункте
 Температура воздуха 21 октября в Самаре ночью 0, -2°С, днем +10, +12°С.
21 октября в регионе, без осадков, до +13°С
С 15 по 19 октября в Рязани прошли Всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа «Есенинский турнир». Турнир собрал более 100 спортсменов из 23 регионов России.
Педагог из Новокуйбышевска завоевал два «золота» на Всероссийском турнире по метанию ножа
19 октября в Самаре прошли мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню лицеиста.
В Самаре отметили Всероссийский день лицеиста
20 октября в ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании сухой травы на улице Прибрежной.
В Октябрьске ликвидирован природный пожар
4 ноября забег «В беге мы едины» завершит сезон легкоатлетических стартов в Самаре
В Самаре состоится юбилейный, десятый полумарофон Забег Патриотов «В беге мы едины»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.85
-0.77
EUR 93.23
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» оценил готовность жилых домов Самарской области к приёму тепла

287
«ЭнергосбыТ Плюс» оценил готовность жилых домов Самарской области к приёму тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл предварительные итоги запуска системы теплоснабжения в крупнейших городах региона. Энергетики отметили 42 обслуживающие организации, чей персонал максимально оперативно выполнил все необходимые мероприятия при подключении жилого фонда. Во многом это результат выполнения всех основных рекомендаций «ЭнергосбыТ Плюс» при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2026/27.

 

В число 42 УК вошли как крупные организации, так и небольшие компании. Например, в обслуживании УК «Приволжское ПЖРУ» и ООО «Городская эксплуатационная компания» находится свыше 200 домов у каждой. В свою очередь, в зоне ответственности АО МУ «ЖКХ» около 20 зданий.

 

«В настоящее время продолжается подключение жилых домов и социальных объектов региона к централизованной системы теплоснабжения. Первые итоги этой работы показали, что качество подготовки зданий зависит не от размера компании, а от ответственного отношения руководства и персонала организации к своим обязанностям. Выполнение всех рекомендаций энергетиков даёт жильцам высокую гарантию надёжного и комфортного прохождения предстоящей зимы», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

 

С 2025 года подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду фиксируется в оценочных листах, в которых указаны технические мероприятия и статус их выполнения обслуживающей организацией. Индекс готовности присваивается как отдельным зданиям, так и организациям в целом. Данный показатель должен находиться в диапазоне от 0,8 до 1.

 

Список обслуживающих организаций Самарской области с наивысшим индексом готовности:

 

Самара:

Приволжское ПЖРУ – 0,88;

ООО УК «Формат» – 0,85;

ООО «Городская эксплуатационная компания» (ГЭК) – 0,86;

ООО УК «Сетевая обслуживающая компания» (СОК) – 0,86;

УК «ТИЛИТ» – 0,86;

ООО «Волжский берег» – 0,81;

ООО «Мастер Ком» – 0,87;

ООО «Мегаполис Комфорт» – 0,87;

ООО «Образцовое содержание жилья» – 0,81;

ООО «Опора» – 0,91;

ООО «Сетевая обслуживающая компания» – 0,86;

ООО «УК «Квартал-НД» – 0,82;

ООО «УК Самарская Лука» – 0,85;

ООО УК «Коммунальные ресурсы» – 0,9;

ООО УК «МИР» – 0,84;

ООО УК «Многоквартирные дома» – 0,81;

ООО УК «Служба эксплуатации зданий» – 0,82;

ООО УК «Союз-МКД» – 0,85;

ООО УК «ХХI век» – 0,85.

 

 

Тольятти:

ООО УК «Чистая Планета» – 0,9;

ООО «Автозаводский» – 0,9;

АО МУ «ЖКХ» – 0,8;

ООО «МАИ+3Н» – 0,86;

ООО «Гарант» – 0,8;

АО УК «Жилстройэксплуатация», АО УК «Взаимное доверие» – 0,88;

ООО «ДЖКХ» – 0,88;

ООО «Жилищная компания г. Тольятти» – 0,89;

ООО «Жилищно-эксплуатационная компания 71 квартала» – 0,85;

ООО «Истина» – 0,87;

ООО «УК МЖРЭП-16» – 0,9;

ООО «УК «Мой город» – 0,84;

ООО «УК «СТРЕЛА» – 0,87;

ООО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» – 0,87;

ООО УК «ЖЦ» – 0,85;

ООО УК «Портпосёлок» – 0,82;

ООО УК «Содружество» – 0,85;

 

Сызрань:

ООО «УК «Провинция» – 0,85;

 

Новокуйбышевск:

АО «Жилищная управляющая компания» – 0,96;

ООО «МИРТ» – 0,91;

ООО «Новоградсервис» – 0,96;

ООО «ПобедаНоваСервис» – 0,96.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке
20 октября 2026, 13:24
«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке
Слушателями первой тематической прогулки стали руководители Самарского филиала «Т Плюс», преподаватели и студенты Самарского государственного... ЖКХ
241
Специалисты «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов Самары для обсуждения восстановления благоустройства после ремонтов тепловых сетей.
15 октября 2026, 18:34
«Т Плюс» обсудила с жителями Самары вопросы благоустройства участков ремонта теплосетей
Специалисты «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов Самары для обсуждения восстановления благоустройства после... ЖКХ
1019
В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтёров Группы «Т Плюс».
08 октября 2026, 17:47
В Самаре определены сильнейшие дежурные электромонтёры группы «Т Плюс»
В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтёров Группы «Т Плюс». ЖКХ
1609

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
285
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
608
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.
19 октября 2026  19:11
Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть подходы в озеленении региона
650
235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».
19 октября 2026  18:48
На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий
730
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
18 октября 2026  11:03
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
998
Весь список