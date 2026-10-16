Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в городе 

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

18 октября

В связи с заменой пожарных гидрантов с 09:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Центральная, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а, 12а, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Бакинская, 20, 21а, 24; ул. Белорусская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 38, 44, 44а.

20 октября

В связи с ремонтными работами на НСП №24 с 09:30 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Демократическая, 1, 3, 3а, 5, 9, 11, 13; пр. Кирова, 417, 419, 425; ул. Георгия Димитрова, 118.

В связи с ремонтными работами на НСП №110 с 09:00 до 11:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 61, 63.

22 октября

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм и пожарного гидранта с 10:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Партизанская, 176, 176а, 180, 182, 186, 192; ул. Аэродромная, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 101.

По адресу ул. Партизанская, 192 будет установлен бойлер.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.