Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы с 4 по 9 октября

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

4 октября

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Мориса Тореза, 32, 34, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 65; ул. Революционная, 135А; ул. Мяги, 19, 21.

6 октября

С 08:00 06.10.2026 до 08:00 07.10.2026 будут проводиться работы по установке узла учёта на линии В-8 по ул. Клинической, 160 без отключения ХВС. Рекомендуем сделать запас воды.

7 октября

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм с 10:00 до 12:50 будет отключено ХВС по адресам: ул. Осипенко, 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б, 8, 18.

8 октября

С 08:00 08.10.2026 до 08:00 09.10.2026 будут проводиться работы по установке узла учёта на линии В-20 по ул. Клинической, 160 без отключения ХВС. Рекомендуем сделать запас воды.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.