Практика поддержки стартапов и венчурных инвесторов региона вошла в шорт-лист премии Startup Summit Awards

Самарская область вошла в шорт-лист технологической премии Startup Summit Awards в номинации «Лучшая региональная практика по поддержке стартапов и венчурных инвесторов». Премия посвящена технологическому предпринимательству, венчурным инвестициям и корпоративным инновациям и вручается в рамках международного саммита Moscow Startup Summit. В шорт-лист попадают практики, прошедшие экспертный отбор и доказавшие свою эффективность.



Минэкономразвития Самарской области заявило на участие практику по грантовой программе поддержки инновационных проектов по конкретным технологическим потребностям крупных компаний. Она реализуется с 2020 года. Механизм предполагает конкурсный отбор поставщиков под задачи индустриальных партнеров и паритетное софинансирование (50% с каждой стороны). Оператором отбора выступает Фонд поддержки технологического предпринимательства.



Крупные компании получают новые технологии и пул поставщиков из числа стартапов. Технологические компании после успешного пилотирования встраиваются в цепочки поставок. Регион развивает инновационную деятельность, сохраняет и создает рабочие места, увеличивает налоговые отчисления.



С 2020 по 2025 год поддержку получили 45 инновационных проектов приоритетных отраслей на общую сумму 213,8 млн рублей. Партнерами выступили филиал ОАО «РЖД», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «АВТОВАЗ» и ООО «Прикладная механика». В 2026 году совместно с АО «АВТОВАЗ» прошел конкурс проектов для автомобильной промышленности: до конца года поддержку получат 2 проекта на 40 млн рублей.



«Выход в шорт-лист премии – это высокая оценка нашей модели, где грант идет под конкретный запрос предприятия. Крупная компания получает технологию и поставщика, стартап – заказчика и возможность внедрения. Для региона это означает более устойчивую кооперацию между наукой, производством и малым технологическим бизнесом», – отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.



Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в России по уровню инновационной активности организаций. В реестр малых технологических компаний входят 146 организаций региона. По итогам 2025 года их выручка составила 34,1 млрд рублей, средняя выручка – 221,5 млн рублей.



Широкий спектр услуг для инноваторов на всех этапах – от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок – предоставляет динамично развивающаяся площадка технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».



Технопарк занимает 2-е место в XI Национальном рейтинге технопарков России. Благодаря координационной работе, выстроенной на базе технопарка, инноваторы Самарской области могут получить всю необходимую консультационную поддержку по действующим федеральным программам и конкурсам ключевых федеральных институтов развития.



Системная работа по созданию условий для развития стартапов в регионе соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: департамент информационной политики СО