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Самарская делегация – на Форуме классных руководителей

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Более 1000 педагогов со всей России и из-за рубежа собрались в Москве, чтобы обсудить ключевые вопросы развития отечественного образования.

Более 1000 педагогов со всей России и из-за рубежа собрались в Москве, чтобы обсудить ключевые вопросы развития отечественного образования.

30 сентября в Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие Форума классных руководителей и впервые проходящего Всероссийского форума директоров школ. Мероприятие объединило учителей, экспертов и представителей органов власти.

В этом году Форум классных руководителей проходит уже в шестой раз, собрав 700 педагогов из России и зарубежных государств. От Самарской области участие принимают 16 педагогов. Делегацию представляет Виктория Владимировна Гребенкина, посол ФКР региона и заместитель директора по УВР МБОУ Школы № 150 г.о. Самара.

В 2026  году впервые свои компетенции и опыт объединяют также руководители образовательных организаций: в рамках Всероссийского форума директоров школ работают 300 участников — от городских и сельских школ до коррекционных центров. Все они входят в профессиональное сообщество «Клуб директоров», основанное в 2025 году. Оператором проектов выступает Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения РФ и по поручению Президента России.

Деловая программа форумов охватит широкий спектр вопросов: от эффективных методик воспитания и управления школьными системами до профориентации школьников и выстраивания взаимодействия с учреждениями среднего профессионального и высшего образования.

На открытии с приветственным словом к участникам обратился начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, который зачитал послание главы государства Владимира Путина.

«В этом году на одной площадке объединились педагоги, эксперты, представители органов власти из всех регионов нашей страны и ряда зарубежных государств. В центре нашего внимания развитие системы общего образования, масштабирование лучшего опыта, внедрение современных технологий и передовых методик. Отмечу, что директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе. Ваша работа, без сомнения, требует не только глубоких знаний и специальных компетенций, но и умения понять и поддержать ребят, найти в каждом таланты и способности, помочь их реализовать», — говорилось в приветственном адресе от Президента.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил собравшихся с наступающим Днем учителя и вручил государственные награды лучшим педагогам. По его словам, форум является уникальной площадкой, где не только обсуждается, но и фактически решается будущее системы образования.

«Мероприятие объединило директоров и педагогов, которые стали настоящими ориентирами для своих регионов. Традиционно после каждого форума мы обобщаем прозвучавшие идеи педагогов и используем их в работе, совершенствуем, том числе, нормативную базу. Для нас в приоритете — исполнение указа Президента за номером 498 о дополнительных мерах поддержки учителей. Это вопрос уважения к труду учителя и его уверенности в завтрашнем дне. Министерством подготовлено три проекта федеральных законов. Вместе с педагогами мы формируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Стратегическим партнером мероприятий выступает VK: участники смогут ознакомиться с новыми возможностями платформы «Сферум», а онлайн-трансляция Форума классных руководителей будет доступна в VK Видео. Педагоги из регионов поделятся своим опытом в формате подкаста «Учи.ру». Информационным партнером форумов выступает АНО «Диалог Регионы», а партнером просветительской программы — Российское общество «Знание».

 

Теги: Самара

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