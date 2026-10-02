СамГМУ заключил еще два соглашения о сотрудничестве на Всероссийском форуме «Медицинские университеты в Приоритете»

Сегодня на площадке Всероссийского форума «Медицинские университеты в Приоритете» Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) подписал два соглашения о сотрудничестве. Эти соглашения закрепили намерения сторон по созданию передовых исследовательских центров, внедрению инновационных образовательных технологий и запуску совместных проектов.

Подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере развития целевых капиталов между Национальной ассоциацией эндаументов, СамГМУ и Фондом целевого капитала университета. Это позволит сторонам развивать сотрудничество в сфере целевых капиталов, объединять экспертные и методические ресурсы, обмениваться лучшими практиками, проводить совместные мероприятия и поддерживать инициативы, направленные на развитие устойчивого финансирования медицинского образования, науки и здравоохранения. В церемонии подписании приняли участие ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель правления Национальной ассоциации эндаументов Светлана Лаврова и директор Фонда целевого капитала СамГМУ Елена Бибикова.

Также заключено соглашение с Институтом биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова. Оно предусматривает всестороннее сотрудничество в научной, образовательной и инновационной деятельности. Соглашение подписано ректором СамГМУ и заместителем директора Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Алексеем Белогуровым.

Напомним, в первый день форума состоялось подписание соглашения между СамГМУ и Башкирским государственным медицинским университетом. Соглашение предусматривает совместное производство интерактивного медицинского оборудования для активной реабилитации. Со стороны БГМУ в подписании участвовал ректор академик РАН Валентин Павлов. В рамках соглашения медицинские университеты запустят серийное производство медицинского изделия для нейрореабилитации – интерактивного стола-тренажера, разработанного в БГМУ Минздрава России. Разработка предназначена для активной реабилитации пациентов с последствиями инсульта, черепно-мозговых и спинномозговой травм, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, детского церебрального паралича и других неврологических заболеваний, сопровождающихся частичной утратой двигательной функции рук.

Фото: СамГМУ