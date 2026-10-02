Более 120 участников со всех регионов ПФО: в Самарской области выбрали лучшие социально значимые молодёжные инициативы

В Молодёжном центре «Лесная сказка» подвели итоги сразу трёх конкурсов по поддержке молодёжных инициатив: конкурсного отбора социально значимых инициатив в сфере молодёжной политики Самарской области, грантового конкурса Приволжского федерального округа и Медиаконкурса «Молодёжные медиа ПФО». Очные защиты и работа экспертных советов прошли с 30 сентября по 2 октября.

В финал грантового конкурса ПФО вышли 73 проекта из регионов Приволжского федерального округа, к реализации рекомендовано 13 инициатив.

«В России и Приволжском федеральном округе есть все возможности для саморазвития молодёжи, в том числе через окружные общественные проекты. Под патронатом полномочного представителя Президента России Игоря Анатольевича Комарова проходят финалы общественных проектов, в том числе в Самарской области. Здесь мы ежегодно проводим форум «иВолга», но в этом году из соображений безопасности сам форум решили не проводить. Вместе с тем принципиально решили, что грантовый конкурс, который традиционно проходил на форуме, мы проведём, чтобы ребята могли защитить свои проекты и реализовать их в регионах Приволжского федерального округа. Для молодёжи это возможность прокачать себя и показать свои способности, а для нас – сделать вклад в развитие округа», – сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Среди инициатив — проект Владислава Дерябина «Семейный код 63: традиционные ценности в действии». Проект поможет не менее чем 650 учащимся 7–8-х классов пяти школ Самары осмыслить традиционные российские духовно-нравственные ценности и их связь с семейным опытом через интерактивные уроки, семейные интервью и создание карточной игры на основе 63 реальных семейных историй.

«Работая в школе, я вижу, что подросткам легче понять ценности, когда за ними стоят знакомые люди и реальные поступки, а не только определения. При этом истории старших членов семьи редко становятся частью разговора на уроке, хотя именно они помогают детям увидеть связь поколений. Поэтому мы решили создать проект, в котором школьник сначала поговорит с родными, а затем вместе со сверстниками осмыслит услышанное через игру и обсуждение. Участие в окружном конкурсе даёт возможность провести эту работу сразу в нескольких школах Самары», — рассказал Владислав.

Главным событием для Самарской области стало подведение итогов первого регионального конкурсного отбора социально значимых инициатив в сфере молодёжной политики. Инициатива проведения конкурса принадлежит участникам Самарской делегации на Международном фестивале молодёжи, которые обратились с идеей о проведении к главе региона Вячеславу Федорищеву. Губернатор инициативу поддержал. Организатором выступило министерство молодёжной политики Самарской области.

В финале регионального конкурса свои проекты представили 27 участников. Они защищали инициативы по девяти направлениям. Среди них — инициативы, посвящённые патриотическому воспитанию, добровольчеству, экологии, здоровому образу жизни, развитию медиа и семейных проектов, укреплению межнационального согласия, развитию малых территорий и молодёжных инициатив на предприятиях. По итогам очных защит определены 7 победителей: три проекта — от юридических лиц, ещё четыре - от физических лиц. Для дальнейшей реализации их проектных инициатив будут предусмотрены меры поддержки. Реализация проектов запланирована на 2027 год.

«В ходе окружного конкурса мы подводим итоги первого в Самарской области отбора проектов, направленных на поддержку молодёжных социальных инициатив. Он был организован по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Девять номинаций — от патриотического воспитания и волонтёрства до экологии, спорта, медиа и развития малых территорий — и в каждой представлены действительно достойные идеи. Но главное, что для молодых людей подобные мероприятия открывают новые перспективы», – отметил заместитель Губернатора Самарской области – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Ещё одним итоговым событием стал Медиаконкурс «Молодёжные медиа ПФО». Победителями стали 14 участников, каждый получил грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию окружного медиапроекта. Финалисты Медиаконкурса дополнительно участвовали в образовательной программе «Медиалаборатория» и на практике создавали собственные медиаматериалы.

Всего финальная программа трёх конкурсов объединила 122 участника из регионов Приволжского федерального округа. Помимо защит, для них прошли образовательные мероприятия, мастер-классы и консультации с экспертами.

Фото: аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО