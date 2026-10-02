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Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев встретился с заместителем руководителя администрации Президента Максимом Орешкиным

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Вячеслав Федорищев встретился с Максимом Орешкиным. Обсудили развитие Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с заместителем руководителя администрации Президента Максимом Орешкиным.

- Обсудили развитие Самарской области, в том числе в контексте подготовки к 450-летию Самары.

Особое внимание — экономике. Промышленность, инвестиции, новые производства и рабочие места — все эти вопросы всегда в зоне пристального внимания. Здесь у нас сильные позиции. Вместе с тем понимаем, что есть куда двигаться дальше.

Безусловно, по ряду направлений региону нужна поддержка федерального центра. И она есть. Максим Станиславович глубоко погружен в областную повестку, знает наши потребности и возможности.

Благодарю Максима Станиславовича за реальную помощь и внимание к Самарской области, - написал глава региона в своем канале в МАКС.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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