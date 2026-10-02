3 октября в регионе местами мокрый снег и дождь, ночью до -3°С, днем до +7°С

3 октября в регионе ночью облачно с прояснениями, днем облачно, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3, +2°С, днем +2, +7°С.

Температура воздуха 3 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются;

Неблагоприятные метеорологические явления: высокая пожарная опасность лесов 4 класс, на дорогах местами гололедица.