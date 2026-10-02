Мастер производственного обучения представил регион на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

Финал конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года» проводится в 2026 году в Новом Уренгое. В состязаниях приняли участие педагоги колледжей и техникумов из всех регионов России. Самарскую область представил мастер производственного обучения Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина Максим Рогов.

«В первый конкурсный день мы работали над кейсом. Участников распределили на команды по шесть человек. Суть испытания заключалась в анализе педагогической ситуации: нужно было определить ключевые проблемы и предложить варианты их решения. Во второй день состоялись открытые уроки. Для меня это было одно из самых ответственных испытаний: за короткое время нужно не только показать свои профессиональные подходы, но и выстроить живой диалог с незнакомой аудиторией», - поделился Максим Рогов.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторы – Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Деловая программа включает пленарное заседание «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО». Победителя по итогам конкурсных испытаний объявят 2 октября, в День среднего профессионального образования.

Фото: министерство образования Самарской области