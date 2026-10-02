Шесть наград Кубка мира по гребле на лодках «Дракон» завоевали гребцы Самарской области

Подведены итоги Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине «гребля на лодках «Дракон», который проходил в Китае.

Российская команда «Rodnik», в составе которой выступили спортсмены из Самарской области Юрий Косых, Егор Шандер, Елизавета Выпряжкина, Роман Кругляков, Олег Шелегов, Дмитрий Петров, Анна Панферова и Антон Лычагин, завоевала 6 наград:

Д-10 2000 м смешанный - золото

Д-10 200 м смешанный

Д-10 500 м смешанный - серебро

Д-10 2000 м мужчины

Д-8 2000 м смешанный

Д-10 500 м мужчины

Фото: минспорта СО