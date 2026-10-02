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Выборы в Самарской области

Форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития»: почти 200 участников, 11 регионов и международный диалог

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2 октября 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся юбилейный форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития», приуроченный к 5-летию АНО «Институт регионального и муниципального развития».

2 октября 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся юбилейный форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития», приуроченный к 5-летию АНО «Институт регионального и муниципального развития».

Мероприятие собрало почти 200 участников из 11 регионов России — от Мурманской области до Сахалина. В работе форума приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Торгово-промышленных палат, институтов развития, бизнес-сообщества и экспертного круга. По видеоконференцсвязи к форуму присоединились партнёры из Китайской Народной Республики. Они пригласили представителей деловых кругов России посетить провинцию Баотоу, торговые интересы которой они представляют.

В рамках форума состоялось подписание более десяти  соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, в том числе между АНО «Институт регионального и муниципального развития» и Российским университетом кооперации, АНО «Единый центр карьерного развития», ООО «Профессиональная сфера», ООО «ЭКОГИДРОПРОЕКТ», Холдингом «Русская электротехника» (РУСЭЛ) и Центром Добровольских и другими.  

Программа форума включала пленарное заседание и работу двух тематических секций.  Первая секция была ориентирована на  «Региональные стратегии развития: бизнес-инициативы и государственная поддержка».

Вторая секция посвящена вопросам международного сотрудничества и инвестиционного потенциала регионов.

В ходе пленарной дискуссии спикеры обсудили ключевые вопросы взаимодействия бизнеса и власти, инструменты государственной поддержки предпринимательства и лучшие региональные практики. Среди докладчиков — представители Мурманской, Вологодской, Тульской, Самарской, Нижегородской, Удмуртии и других регионов.

Одним из ярких событий форума стал официальный запуск специального проекта «Ворота в Арктику» — платформы нового поколения для диалога арктических регионов с центральными регионами России, бизнесом и федеральными институтами развития. Презентация проекта и анонс сессии, которая пройдёт в феврале 2027 года в Мурманске, стали финальным аккордом деловой программы.

Также на форуме была анонсирована национальная премия «Бизнес и власть» — признание лучших практик и специалистов по взаимодействию с органами государственной власти.

За пять лет работы АНО «Институт регионального и муниципального развития» вырос из экспертной площадки в Самаре в федеральную коммуникационную экосистему. Сегодня Институт представлен более чем в 10 регионах России, подготовил более 1000 специалистов в рамках «Школы GR» и «Школы муниципального депутата», организовал деловые миссии в Китай, Узбекистан и Беларусь.

Форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития» подтвердил: сильные регионы начинаются с диалога, сотрудничества и общих стратегий развития.

Форум прошёл при поддержке федерального партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Партпроект, направленный на создание благоприятных условий для ведения и развития бизнеса, устранение административных барьеров и прямую поддержку предпринимателей на федеральном и региональном уровнях, стал одним из смысловых якорей мероприятия.

Справочно: АНО «Институт регионального и муниципального развития» создан в 2021 году как экспертная площадка для решения социально-экономических, административных и политических вопросов управления муниципалитетами и регионами, сообщает пресс-служба регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Теги: Единая Россия Самара

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