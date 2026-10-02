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В губернии стартовала Всероссийская профориентационная неделя

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С 1 по 11 октября школьники 9-х классов Самарской области познакомятся с профессиями и ведущими предприятиями региона в рамках Всероссийской профориентационной недели.

С 1 по 11 октября школьники 9-х классов Самарской области познакомятся с профессиями и ведущими предприятиями региона в рамках Всероссийской профориентационной недели. Профориентационная неделя – часть проекта «Больше, чем работа» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Основная цель — помочь школьникам познакомиться с приоритетными отраслями экономики, увидеть работу специалистов изнутри и сделать более осознанный выбор дальнейшей образовательной и профессиональной траектории.

Во время посещений предприятий участники познакомятся с производством, пообщаются с сотрудниками, узнают о востребованных специальностях, необходимых навыках, возможностях обучения и профессионального развития. Программа предполагает профильные мастер-классы и практические задания, которые позволят участникам попробовать себя в роли специалиста и лучше понять особенности конкретной профессии.

Участниками Всероссийской профориентационной недели в Самарской области станут около 4 000 школьников 9-х классов. Для ребят это период осознанных решений о дальнейшем обучении и выборе профессии, поэтому особое внимание в программе уделено практическому знакомству с реальной работой и специалистами.

Так, 2 октября школьники посетили АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». Ребята познакомились с деятельностью предприятия, увидели, как устроено современное производство, и узнали больше о профессиях и специалистах электротехнической отрасли. Такие встречи помогают школьникам получить представление о реальной работе, востребованных компетенциях и возможностях дальнейшего обучения и профессионального развития.

 

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

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