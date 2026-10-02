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В районе перекрёстка улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе в Самаре временно меняется схема движения транспорта

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В пятницу, 2 октября, в Самаре начинаются аварийно-восстановительные работы близи пересечения улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе — специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» устранят неисправности на тепловой сети

В пятницу, 2 октября, в Самаре начинаются аварийно-восстановительные работы близи пересечения улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе — специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» устранят неисправности на тепловой сети, обнаруженные во время обхода коммуникаций. В связи с этим со 2 по 5 октября движение автотранспорта, включая средства индивидуальной мобильности, будет частично ограничено — улица Ново-Вокзальная в направлении Московского шоссе перекрыта перед перекрёстком.   

Схемы работы двух автобусных маршрутов – № 55 и № 272 скорректированы следующим образом: 

- автобусы № 55 в направлении 9 микрорайона объезжают ремонтируемый участок по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, далее едут по своему обычному маршруту; в обратном направлении – без изменений; 

- автобусы № 272 в направлении санатория "Волга" направляются по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, Московскому шоссе, далее – по привычной трассе следования; в обратном направлении – без изменений.   

Планируется, что с 06:00 5 октября указанные автобусы вернутся на свои маршруты.   

На время работ горячее водоснабжение зданий будет обеспечено по резервному трубопроводу. Ресурсоснабжающая компания обращает внимание жителей на то, что вода может остывать в часы наименьшего потребления (не будет циркуляции). В перечень адресов, где возможны ограничения, попадают 32 многоквартирных дома, одно соцучреждение и пять организаций. Подробнее с адресами можно ознакомиться в карточке.    

«Т Плюс» просит быть внимательными вблизи места проведения ремонта инженерных коммуникаций, выбирать альтернативные пути проезда, а также с пониманием отнестись к необходимости срочных работ для обеспечения надёжного теплоснабжения домов и объектов социальной сферы в осенне-зимнем периоде.  

Информация о сроках возобновления подачи горячей воды в обычном режиме собрана в Тепловой справочной службе (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru. Чтобы уточнить информацию по конкретному дому, нужно ввести его адрес в поисковую строку («Проверить»).

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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