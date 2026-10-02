Ветеран СВО из Самары Сергей Масляков: «Не все в этом мире измеряется деньгами»

У самарца Сергея Маслякова было все для комфортной жизни – и работа, и семья. Но он не смог остаться в стороне, когда Родина оказалась в опасности, и сменил привычную жизнь на службу в пехоте. Два года назад, в свои 48 лет Сергей отправился на СВО добровольцем.



«Нас всех с детства воспитывали, что ничего важнее Родины нет и ее нужно защищать, так или иначе. Возможно, для кого-то это просто высокопарные слова, но то, что в тебя в детстве заложили, остается навсегда», – уверен Сергей Масляков.



Самарца определили в стрелковый батальон усиления. Покровское направление, на котором он оказался, было самым сложным летом 2024 года. Как рассказывает Сергей, за «лентой» все становятся настоящими, снимают социальные маски, и человека видно без прикрас. Однако даже в самых сложных условиях и ситуациях есть то, что утешает — людская доброта. Ветеран с особым теплом относится к тем, кто помогает военнослужащим, лечит их, эвакуирует, собирает гуманитарную помощь и передает ее бойцам, к детям, которые пишут военнослужащим трогательные послания.



«Слезы наворачиваются на глаза от людской доброты, от того, что всегда находятся те, кто готов помочь. Не все в этом мире измеряется деньгами. Человеческое сострадание и доброта — это все, что важно в жизни на самом деле. В основном у каждого из нас есть то, что нужно в жизни — любящие люди, крыша над головой. Важно всегда помнить о том, что есть те, кому в этот момент хуже и они мечтают о чистом небе над головой и возможности не вздрагивать от каждого шороха», – поделился эмоциями Сергей Масляков.



Один из самых памятных предметов из-за «ленты», которые сохранил ветеран, — детское письмо, которое он получил на 23 февраля, в День Защитника Отечества, находясь в госпитале в Екатеринбурге. «Для меня важно, что дети пишут ребятам, которые находятся на фронте, помнят о нас и обращаются с добрыми словами и пожеланиями. Это очень воодушевляет и заставляет идти вперед», – рассказал Сергей.



После получения серьезного ранения в прошлом году Сергей Масляков вернулся домой. Сейчас он привыкает к мирной жизни: учится на социолога в Самарском государственном экономическом университете и приходит в качестве гостя на Уроки мужества в школы.



«Важно, чтобы на Уроках мужества с детьми и подростками говорил человек, который видел смерть в лицо и знает цену своим словам. Сегодня злоумышленники часто обманывают ребят и вовлекают в преступные действия, и они «ведутся» и поджигают бензоколонки, рельсы и какие-то другие объекты. Наша задача — донести до детей и подростков, что нельзя поддаваться на обещания злоумышленников, что никакие мифические деньги не принесут счастья, а клеймо предателя родной страны останется навечно», – сказал Сергей Масляков.



Сергей Масляков удостоен государственной награды Российской Федерации — медали «За отвагу».

Фото: пресс-служба администрации Самары