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Самарские предприятия представлены на международной выставке в Республике Беларусь

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Самарские промышленные предприятия ООО «Тесвел» и АО «РКЦ «Прогресс» в составе объединенной региональной экспозиции принимают участие во II Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

Самарские промышленные предприятия ООО «Тесвел» и АО «РКЦ «Прогресс» в составе объединенной региональной экспозиции принимают участие во II Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходит с 30 сентября по 2 октября в Минске (Республика Беларусь). Мероприятие стало площадкой для развития кооперационных связей и трансфера технологий между лидерами индустрии из России, Беларуси и других стран ЕАЭС

«Участие в выставках международного формата — это не просто демонстрация наших технологических возможностей. Для самарских предприятий это прямой выход на рынки стран ближнего зарубежья, возможность найти партнеров для реализации совместных проектов и заключить новые контракты. Особенно важно, что Самару представляют крупные предприятия города и региона. Мы видим огромный интерес к нашим разработкам в области промышленности и робототехники и уверены, что этот интерес трансформируется в конкретные договоренности», – подчеркнула первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Одним из центральных элементов стенда Самарской области стала экспозиция ООО «Тесвел» — производителя и интегратора роботизированных технологических комплексов. Компания представила робототехнический комплекс для работы со станком на базе коллаборативного робота, а специалисты предприятия проводят консультации по вопросам внедрения роботизации в производственные процессы.

«Мы видим запрос на реальный суверенитет в средствах производства — и на минской площадке для себя это подтвердили. Автоматизация и роботизация процессов сварки, наплавки, паллетирования, нанесения герметика, сборки и складской логистики, а также маркировка товаров в системе «Честный знак» — это наши компетенции, и сегодня они напрямую отвечают на этот запрос. Мы предлагаем не просто роботов, а комплексные решения, которые позволяют предприятиям кратно повысить производительность и полностью исключить зависимость от импортных комплектующих и сервисного обслуживания», – рассказал директор ООО «Тесвел» Сергей Моршанский.

Отметим, всего, по данным организаторов, в форуме принимают участие 24 страны и свыше 500 компаний-экспонентов. Наряду с самарскими предприятиями участниками стали «Ростех», «Росатом», «БЕЛАЗ», «МАЗ», «ММК» и «Интеграл». На площадке организована коллективная экспозиция Российского экспортного центра, представлены 17 регионов России, а также зарубежные партнеры из Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Камбоджи.

Напомним, федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счет внедрения бережливых технологий, устранения потерь и оптимизации процессов.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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