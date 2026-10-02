В Самаре пройдет маркет-фестиваль локальных брендов «Всероссийская ярмарка» и   «Территория моды. Сделано в Самарской области»

В Самаре, 10 и 11 октября 2026 года, в Торгово - развлекательном центре «МЕГА Самара» состоится совместное мероприятие федерального проекта «Всероссийская ярмарка» и маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Самарской области, МЕГА Самара и команда маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

«Пятый фестиваль «Территория моды» — это важный этап, когда можно подвести промежуточные итоги. Что такое пять лет «Территории моды» в Самарской области? Это сотни дизайнеров и брендов, тысячи модных образов и сотни довольных клиентов и покупателей. За эти годы фестиваль стал известен не только в Самарской области, но и на федеральном уровне. «Территория моды» принимала участие во Всероссийском форуме производителей одежды и Московской неделе моды, благодаря чему проект получил широкое признание за пределами региона. Очень радостно, что фестиваль продолжает развиваться, привлекает новых участников», - говорит генеральный продюсер маркет-фестиваля, член Союза Дизайнеров России Мария Казак.

Главная цель проекта — комплексная государственная поддержка малого бизнеса, самозанятых, региональных дизайнеров, производителей легкой промышленности и мастеров народных художественных промыслов, а также расширение каналов сбыта и прямого диалога с потребителями и байерами.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил высокую значимость создания прямых каналов выхода самарской продукции в крупные торговые центры:

«Легкая промышленность и индустрия моды сегодня являются одним из самых гибких и динамично развивающихся секторов нашей экономики. Самарские дизайнеры, швейные производства и мастера ремесел создают качественные, стильные и конкурентоспособные товары, которые заслуженно завоевывают признание жителей.

Системная поддержка локальных производителей и продвижение региональных брендов под маркой "Сделано в Самарской области" — наш безусловный приоритет и задача, поставленная нам губернатором Вячеславом Федорищевым. Проведение таких масштабных проектов, как "Территория моды" и "Всероссийская ярмарка", на площадках крупнейших торговых комплексов даёт нашему малому бизнесу и самозанятым бесплатный доступ к многотысячной аудитории покупателей и прямым контактам с ритейлом. Для предпринимателей это реальный стимул наращивать объемы производства, открывать новые швейные цеха и создавать рабочие места, укрепляя статус Самарской области как одного из флагманов отечественного модного сектора».

В центральном холле и зоне фудкорта МЕГИ развернутся 50 оборудованных торговых локаций:

25 брендов одежды: сезонные коллекции, повседневные линейки, детская, школьная и спортивная форма;

15 брендов аксессуаров: обувь, сумки, авторские украшения и кожгалантерея;

10 площадок мастеров народных художественных промыслов от «Всероссийской ярмарки»: художественный текстиль, ремесленная керамика, традиционная вышивка и ручное плетение.

В течение двух дней на главной сцене-подиуме будут непрерывно проходить дизайнерские дефиле, интерактивы и открытые мастер-классы по традиционным ремеслам.

Хедлайнером образовательного трека выступит известный тренд-аналитик и специалист по макротрендам Станислав Зимин, который представит ключевые изменения потребительского поведения и глобальные тенденции модного рынка.

Лиана Шанидзе, управляющая ТК «МЕГА Самара»:

«На два дня МЕГА Самара станет большой витриной локальной моды и ремесел. Нам важно дать региональным брендам пространство, где их смогут увидеть тысячи наших гостей, а жителям Самары — возможность открыть для себя интересные марки, которые создаются совсем рядом. Уверена, что объединение "Всероссийской ярмарки" и "Территории моды" поможет сделать локальных производителей заметнее и привлечь к ним новую аудиторию».

Даты и время: 10 и 11 октября 2026 года с 10:00 до 22:00.

Место проведения: г. Самара, Московское шоссе, 24-й км, д. 5, ТК «МЕГА Самара». 6+

Фото - пресс-служба Минпромторга Самарской области -