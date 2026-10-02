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Баскетболисты «Самары» провели тренировку для детей участников СВО

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В поселке Рощинский в спорткомплексе ЦСКА уже второй сезон проходят тренировки детской команды баскетбольного клуба «Самара».

В поселке Рощинский в спорткомплексе ЦСКА уже второй сезон проходят тренировки детской команды баскетбольного клуба «Самара». В составе команды - и мальчишки, и девчонки в возрасте от 10 до 15 лет, тренер - Даниил Мигулин. Большинство занимающихся в этой группе - дети военнослужащих, участников СВО. На прошлой неделе состоялась тренировка, посвященная открытию сезона, которую посетили игроки, выступающие в Единой лиге ВТБ - Егор Великородный, Алексей Кожемякин, Богдан Шувакин и Владислав Жук. Они провели интенсивную разминку для юных коллег, а затем сыграли вместе с ними 5х5.

В ближайшее время ожидается ответный визит: воспитанники группы в Рощинском планируют посетить первый домашний матч клуба в Единой Лиге ВТБ, который пройдет 4 октября в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».

Группы детского отделения баскетбольного клуба «Самара» открыты в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Отрадном, Жигулевске, Безенчуке и Рощинском, планируется открытие группы в Чапаевске. Подробности по ссылке https://vk.ru/bcsamara_junior

 

Фото:   минспорта СО

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