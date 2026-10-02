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Врач СОКБ им. В Д.Середавина назвал 7 правил для сохранения здоровья мочеполовой системы

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Заведующий урологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В Д.Середавина Сергей Пикалов: пейте достаточно очищенной воды.

Главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий урологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В Д.Середавина Сергей Пикалов:

" Пейте достаточно очищенной воды.
Оптимальный объем — 1,5–2 литра в день, если нет прямых ограничений от лечащего врача. Достаточный питьевой режим — лучшая профилактика образования камней в почках и развития инфекций. Вода помогает «промывать» мочевыводящие пути.

 Избегайте переохлаждения.
Особенно это касается мужчин. Сидение на холодных поверхностях, легкая одежда не по погоде осенью и зимой — частые причины обострения хронического простатита и циститов.

 Не терпите!
Если организм требует опорожнить мочевой пузырь — идите в туалет. Длительное воздержание создает идеальную среду для размножения бактерий.

 Мужчины, не забывайте про чекапы
К сожалению, мужчины часто откладывают визит к врачу «на потом». После 40-45 лет золотым стандартом является ежегодная сдача анализа крови на ПСА (простатспецифический антиген) и проведение УЗИ предстательной железы. Это позволяет выявить проблемы на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

 Не занимайтесь самолечением
Боль в пояснице, дискомфорт при мочеиспускании, частые позывы или изменение цвета мочи — это повод немедленно обратиться к специалисту, а не искать советы в интернете или у знакомых. Упущенное время может привести к хронизации процесса.

Помните, что уролог — это не только "мужской" врач. Мы помогаем и женщинам, и детям. Современная урология шагнула далеко вперед: многие вмешательства сегодня проводятся малоинвазивно, а восстановление занимает минимум времени. Главное — не запускать процесс".

2 октября - День уролога

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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