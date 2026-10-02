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Творческий десант из Самарской области отправился в Республику Беларусь

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3 и 4 октября 2026 года в Минске состоятся Дни культур

3 и 4 октября 2026 года в Минске состоятся Дни культуры Самарской области. Делегация региона во главе с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной представит белорусской публике творческие достижения волжской земли.

В апреле 2026 года Дни культуры Республики Беларусь прошли в Самарской области. Выступления Национального академического народного хора имени Геннадия Цитовича и дуэта цимбалисток Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича прошли с аншлагом и подарили зрителям незабываемые впечатления. Теперь пришло время ответного визита. 4 октября на сцене Белорусской государственной филармонии выступят ведущие коллективы региона:

Государственный академический Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова – коллектив, являющийся уникальным наследием русской традиции, представит программу, синтезирующую изящное неповторимое волжское пение, оригинальную хореографию и впечатляющую акробатику, а также филигранный виртуозный оркестровый аккомпанемент.

Музыкальные номера в исполнении молодёжного хора Самарской области станут украшением Дней культуры. В программу выступления войдут произведения, отражающие величие общего культурного кода, преемственность поколений и искреннюю дружбу двух братских народов.

В рамках культурной программы состоятся Дни документального кино. Зрителям будут представлены фильмы Инги Пеннер из цикла «Неочевидная Самара». Специальным событием станет творческая встреча с директором Самарского областного художественного музея Аллой Шахматовой. Гостям будет представлен фильм «Непрерванный полет», посвященный 125-летию коллекции Самарского музея. Картина, отмеченная наградами фестивалей «ДЕМИДОФФ» и «Берега», расскажет удивительную историю сохранения собрания музея, о тайнах особняка и новом дыхании музея в 21 веке.

Важной частью визита станет круглый стол с участием руководителей учреждений, подведомственных министерствам культуры России и Беларуси, где планируется обсудить совместные творческие планы, состоится подписание соглашений о сотрудничестве.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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