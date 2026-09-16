«РКС-Самара» перекладывают наружные сети ХВС в Куйбышевском районе

Специалисты «РКС-Самара» ведут работы по перекладке наружной линии холодного водоснабжения на Пугачёвском тракте, 19. Исторически сложилось, что дом, как и многие дома в Куйбышевском районе, был запитан от «воздушки» — линии, проходящей по поверхности вдоль здания. В сильные морозы такой трубопровод перемерзал, нарушая холодное водоснабжение в близлежащих домах.

В этом году предприятие взялось за участок основательно: переложили 250 метров трубы диаметром 160 мм из полиэтилена. Работы выполнялись методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом. Большую часть удалось провести через заводные котлованы, не разрывая грунт по всей длине участка. В ближайшее время предстоит построить три новых колодца и выполнить переврезку в сеть.

Перекладка наружных линий в грунт — планомерная работа предприятия. Пока погодные условия позволяют, специалисты стараются максимально «спрятать» воздушные трубы ХВС. На сегодня в Куйбышевском районе переложено около 5 км таких сетей, работы продолжаются.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»