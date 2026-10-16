В самарском Росреестре прошла вакцинация

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню здоровья, сотрудники Управления Росреестра по Самарской области в г. Тольятти приняли активное участие в кампании по вакцинации против гриппа. Мероприятие было организовано при содействии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №4».

День здоровья прошел с целью повышения иммунитета специалистов в преддверии осенне-зимнего сезона. Сотрудники с пониманием отнеслись к важности данной меры для поддержания своего здоровья и профессиональной деятельности.

Самарский Росреестр выразил благодарность медицинским работникам за предоставленную возможность. «Здоровье наших сотрудников – это приоритет для нашего ведомства. Вакцинация – простой и эффективный способ защитить себя и своих близких от вирусных заболеваний. Мы советуем всем ответственно относиться с своему здоровью и, следуя рекомендациям врачей, проходить вакцинацию», – отметил начальник Ставропольского отдела самарского Росреестра Вячеслав Пузанов.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области