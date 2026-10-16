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Лучшие практики Самарской области в сфере профилактики экстремизма и терроризма рассмотрели на Приволжском форуме «Конструктив-2026» в Татарстане

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В Казани завершился Приволжский форум «Конструктив-2026», который объединил молодёжь, экспертов и специалистов по профилактике деструктивного поведения.

В Казани завершился Приволжский форум «Конструктив-2026», который объединил молодёжь, экспертов и специалистов по профилактике деструктивного поведения. В этом году на участие в форуме было подано более 4 000 заявок из 24 регионов России. В течение четырёх дней участники обсуждали вопросы информационной, психологической и идеологической безопасности, обменивались профессиональным опытом и разрабатывали подходы к организации профилактической работы.

В программу Форума вошли четыре направления, каждое из которых было ориентировано на свою аудиторию и задачи: «Конструктив.Познавай» – образовательная программа в очном и онлайн-форматах. Участники посещали лекции о цифровой и психологической безопасности, интернет-манипуляциях, финансовых рисках, профилактике экстремизма и способах поддержки человека в кризисной ситуации; «Конструктив.Действуй» – профессиональная программа для 80 специалистов из 14 регионов Приволжского федерального округа. В центре внимания были современные профилактические подходы, оценка рисков информационной среды и обмен практиками между представителями региональных кибердружин; «Конструктив.Неформат» – культурная и дискуссионная программа. Театральные постановки, кинопоказы, открытые микрофоны и встречи с экспертами позволили обсудить вопросы психологической и идеологической безопасности через искусство и живой диалог; «Росмолодёжь.Гранты» – возможность для молодых людей получить поддержку на реализацию собственных инициатив.

Среди лучших практик в сфере профилактики экстремизма и терроризма на форуме рассмотрели опыт Самарской области, а именно были представлены: областная стажировочная площадка Центра профессионального образования Самарской области и Самарского отделения Национального центра помощи детям для активистов молодежных медиацентров СПО «Союз конструктивных медиа»; ежегодные курсы повышения квалификации «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма» министерства образования Самарской области; проект «Безопасный университет», который реализуется сотрудниками Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма и заключается в правовом просвещении студенческой молодежи об актуальных угрозах и рисках вовлечения в деструктивную деятельность.

В состав региональной делегации, сформированной Министерством молодежной политики Самарской области,   вошли представители Министерства науки и высшего образования Самарской области, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Приволжского государственного университета путей сообщения, Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина», Центра профессионального образования Самарской области, Самарского отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В закрытии Форума принял участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. «Мы видим, как растёт профессиональное сообщество специалистов в сфере профилактики и насколько важно для них повышать качество своей работы. Форум «Конструктив» даёт возможность делиться наработками, перенимать опыт коллег и находить новые решения. На итоговом совещании мы договорились доработать представленные предложения и адаптировать их под модельные практики профилактики деструктивного поведения среди молодёжи. Важно, что эта работа продолжится и после завершения форума», – отметил он в своем выступлении.

Целями Приволжского окружного форума «Конструктив» являются развитие у молодых людей и специалистов, работающих в сферах государственной молодежной политики, образования и культуры, критического мышления, стрессоустойчивости, профессиональных навыков и компетенций в области противодействия вербовкам и манипуляциям, информационной и идеологической безопасности, профилактики буллинга, радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде, а также противодействия вовлечению молодежи в деструктивные сообщества.

 

Фото: пресс-служба Приволжского форума «Конструктив-2026»

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