"Сохраним лес": в Ново-Буянском лесничестве высадили более 22 тысяч сеянцев сосны

16 октября в Самарской области прошло центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес». В посадке лесных растений приняли участие порядка 300 человек: волонтёры, общественники, представители природоохранной прокуратуры, депутатского корпуса, работники предприятий региона и школьники.

«Самарская область присоединяется к Всероссийской акции уже в восьмой раз. Для нашего региона это важная традиция, которая объединяет людей разных поколений и профессий ради общей цели — сохранения и приумножения лесных ресурсов. Отрадно, что с каждым годом участников становится всё больше, и особенно ценно, что в посадках участвуют юное поколение — те, кому в будущем предстоит заботиться о лесах губернии», – прокомментировал заместитель председателя Правительства – министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Посадка прошла на площади 5 гектаров в Задельненском бору, где высадили более 22 тысяч сеянцев сосны. Работы велись на месте пожаров прошлых лет. Лесоводы постепенно восстанавливают территорию, и волонтёры помогают специалистам в рамках акции «Сохраним лес».

Задельненский бор — сосновый массив, который сдерживает пески на волжских берегах. Здесь сохранились деревья возрастом 130–140 лет. Лес закрепляет песчаные дюны, останавливая движение песка. Бор также служит площадкой для Грушинского фестиваля.

«В рядах волонтёров много опытных участников, которые уже не первый год выходят на посадки. Они хорошо владеют мечом Колесова, и это напрямую влияет на качество работ и приживаемость молодых культур. Такая преемственность и практические навыки — залог успешного лесовосстановления в регионе», – добавил Ефимов.

Перед высадкой сеянцев специалисты лесного хозяйства провели для добровольцев инструктаж. Главный инструмент — меч Колесова. Однако просто держать его в руках недостаточно: от правильной техники зависит самое главное — приживаемость сеянцев. Если действовать неумело, корни могут деформироваться, а почва вокруг них — оказаться слишком рыхлой. Поэтому владение мечом Колесова — это навык, без которого невозможно качественное восстановление леса.

По плану в этом году в Ново-Буянском лесничестве лесовосстановление проведено на площади 75 гектаров. До окончания лесокультурного сезона осталось дополнить 125 гектаров посадок прошлых лет – то есть там, где культуры не прижились. Посадочный материал – сеянцы – здесь используются из Федоровского лесного питомника – крупнейшего в регионе.

«Я участвую в акции «Сохраним лес» уже не первый год. Это замечательная возможность внести свой личный вклад в восстановление лесов родного края. Приятно осознавать, что через несколько лет на этом месте вырастет новый сосновый бор, и мы сможем гулять по нему, дышать чистым воздухом и собирать грибы. Здорово, что к акции присоединяется всё больше людей, особенно молодёжи», – поделилась впечатлениями волонтёр Екатерина Смирнова.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Экологическое благополучие» в лесном фонде высадят более 5 млн сеянцев на общей площади 852 гектара, а также дополнят лесные культуры на площади более тысячи гектаров. При этом в рамках весеннего лесокультурного сезона специалисты уже высадили 737 гектаров. Работы продолжаются осенью.

Организаторами акции «Сохраним лес» выступают АНО «Сад Памяти» совместно со Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

Фото – Минприроды Самарской области