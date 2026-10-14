С начала октября из Школьного пруда в Исаклах убрали 6 тысяч кубометров ила. К работе по расчистке акватории приступили этой осенью за счет средств федерального бюджета. Всего по проекту планируется убрать свыше 26 тысяч кубометров донных отложений и почти 80 кубометров водной растительности. Для этого задействованы длиннорукий экскаватор, несамоходные баржи для транспортировки ила и экскаватор-амфибия. Пруд расположен в центре села: здесь находятся спортивный комплекс, оборудованный пляж и храм, а вдоль береговой линии благоустроены дорожки.



В этом году уже завершили расчистку пруда Барский в Шигонах и озера Приказного в Утевке. Продолжается расчистка реки Сызранки в Сызрани в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Фото: минприроды СО