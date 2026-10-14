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Почти 170 тысяч ветеранов труда в региона этом году получили компенсацию расходов на оплату ЖКУ

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В Самарской области почти 170 тысяч ветеранов труда в этом году получили компенсацию расходов на оплату ЖКУ.На эту меру поддержки из регионального бюджета выделено около 3 миллиардов рублей.

На эту меру поддержки из регионального бюджета выделено около 3 миллиардов рублей. Такая помощь остается одной из самых востребованных среди старшего поколения.
Жительница Чапаевска Ольга Александровна Панюкова посвятила добросовестному труду более тридцати лет, получив множество наград. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, но не прекращает активную общественную деятельность: руководит городским Советом ветеранов труда и координирует работу отряда волонтеров «Добровольцы». В рамках государственной поддержки Ольга Александровна получает ежемесячную денежную выплату и компенсацию ЖКУ.
«Я очень довольна, что имею эти социальные выплаты как федеральный ветеран труда. Это хорошее подспорье к пенсии. Такие выплаты и меры социальной поддержки нам очень помогают», — отмечает женщина. 
Оформить положенные выплаты ветераны труда могут через портал Госуслуги или в Управлении социальной защиты населения по месту жительства. 
«Основанием для присвоения звания ветерана труда является наградной документ. А уже в соответствии с присвоенным званием назначаются и выплаты», — пояснила Юлия Моргунова, заведующая сектором адресной социальной помощи Управления социальной защиты населения Чапаевска.
Кроме того, по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года для ветеранов труда отменены критерии нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты. Теперь эту меру поддержки получают все обладатели статуса, включая работающих граждан, независимо от размера пенсии.

 

Фото предоставлены ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа»

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