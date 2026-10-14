Сегодня, в день футбольного матча, в Самаре будет работать дополнительный транспорт

14 октября «Крылья Советов» сыграют с калининградской «Балтикой» в рамках Кубка России. Матч на стадионе «Солидарность Самара Арена» начнется в 17:15.

Перед игрой с 14:15 до 17:15 автобусы № 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона. После матча, с 19:15, для болельщиков организуют дополнительные рейсы:

Трамваи № 5 и 7 отправятся от остановки «Самара Арена» по обычным маршрутам.

Автобусы № 1 и 67 в направлении центра поедут с площадки у «Мерседес-центра», в сторону Крутых Ключей и Красной Глинки — от остановки «Улица Дальняя».

Автобусы № 34 и 41 отправятся в центр от площадки у дублера Московского шоссе и улицы Алма-Атинской.

️Также перевозчики усилят работу маршрутов, проходящих в районе стадиона. После матча транспорт будет отправляться по мере заполнения салонов с небольшими интервалами.