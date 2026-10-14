В регионе стартовал очный этап конкурса «Студент года 2026»

14 октября в Самаре начался очный этап Конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2026». В этом году за звание лучших будут бороться около 300 студентов вузов и организаций среднего профессионального образования региона.

Выступления проходят на двух площадках: в первый день участники встретились в Самарском университете, остальные конкурсные дни состоятся в Молодёжном центре Самарской области. 14 октября свои выступления представили участники номинаций «Студенческая творческая личность ссуза/вуза» и «Спортсмен года ссуза/вуза». В четверг, 15 октября, жюри оценит профессиональные компетенции студентов, лидерские качества и достижения в общественной деятельности. 16 октября конкурсная программа продолжится испытаниями для представителей студенческих медиа, добровольчества и патриотического направления.

Среди экспертов — Мария Галайда, солистка фронтовой бригады в 2023 году на территории ЛНР и ДНР, лауреат премии Губернатора Самарской области; Владислав Лихачёв, заместитель министра культуры Самарской области, эксперт проекта «IQ Самара», вице-чемпион России по брейн-рингу 2026 года и двукратный чемпион Поволжской лиги интеллектуальных клубов; Вячеслав Ленский, председатель Самарского регионального отделения Паралимпийского комитета России, бронзовый призёр Паралимпийских игр по плаванию, заслуженный мастер спорта России; Антон Стеньков, преподаватель НИУ ВШЭ, специалист по созданию медиаконтента и применению нейросетей.

«Я впервые вошёл в состав жюри Конкурса и очень рад, что меня пригласили. Это интересное мероприятие, запомнились яркие выступления спортсменов-студентов и необычные виды спорта, о которых я узнал больше. Было интересно посмотреть на участников не только с точки зрения их спортивных успехов, но и оценить, как они представляют себя, свой вид спорта и учебное заведение. Хочется пожелать ребятам новых достижений и побед. Я сам сейчас работаю тренером и знаю, что в любом виде спорта важно не только тренироваться, но и думать, учиться, развиваться. Всё это нужно совмещать, чтобы достигать новых высот и в спорте, и в учёбе», — рассказал Вячеслав Ленский.

В этом году к экспертной команде присоединились и новые лица — победители конкурса «Студент года 2025». Среди них Лейла Сулейманова, «Общественник года», и Юрий Косых, победитель в номинации «Спортсмен года вуза». Всего в очном этапе принимает участие более 70 экспертов.

Конкурс проходит в юбилейный, 15-й раз со слоганом «Дело за тобой». Его участники — студенты, которые проявляют себя в учёбе, науке, творчестве, спорте, добровольчестве, патриотической и общественной деятельности. Некоторые выходят на конкурс повторно, год за годом стараясь подняться выше в своей номинации.

«Я уже второй год участвую в „Студенте года“. В прошлом году прошёл очный этап, но победить не получилось, поэтому в этом году настроен серьёзно — хочу выиграть. Для меня этот конкурс — возможность заявить о себе, показать свои способности и достижения. Звание „Студент года“ — это не только признание твоих результатов, но и дополнительный шаг в развитии, который может помочь в дальнейшей жизни», — поделился Иван Петров, студент Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, участник номинации «Творческая личность ссуза».

Очный этап завершится 16 октября. По его итогам жюри определит победителей и лауреатов в каждой номинации.

Фото: Студент года Самарской области