Дополнительный транспорт будет работать в Самаре сегодня до и после матча "Крыльев Советов " со "Спартаком" 

️ 10 октября в 18:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 10-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

- Перед матчем, с 15:30 до 18:30, и после него, с 20:30 до 21:30, автобусы № 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона. Также усилят работу маршрутов, проходящих рядом с ареной.

- После матча болельщиков будут ждать дополнительные трамваи № 11, 12 и 22, а также автобусы № 1, 34, 41 и 67. Транспорт будет отправляться по мере заполнения салонов с небольшими интервалами.

Из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной маршруты № 11 и 12 проследуют в объезд.