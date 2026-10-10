Спортсмены Самарской области - призеры Спартакиады учащихся России

Подведены итоги XIII летней Спартакиады учащихся России (0+). Соревнования представляют собой комплексное всероссийское мероприятие, главная цель которого — совершенствование системы подготовки спортивного резерва.



Всего в программу вошли 63 состязания по 51 направлению.



301 участник (241 спортсмен, 60 тренеров) из Самарской области боролся за места в соревнованиях по 34 видам.



По результатам общекомандного зачета 63-й регион занял 10-е место. В их копилке 35 медалей по 18 направлениям:



- 10 — золотых;

- 6 — серебряных;

- 19— бронзовых, пишет 450Медиа.