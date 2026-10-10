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Самарцы примут участие в международном киберспортивном турнире LANGAME Challenge

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Самарцы примут участие в международном киберспортивном турнире LANGAME Challenge

Самарский компьютерный клуб FragPoint вошел в число участников третьего сезона международного межклубного турнира LANGAME Challenge. Всего в новом сезоне сыграют 64 клуба из 44 городов России, Беларуси и Латвии. Восемь лучших участников разделят призовой фонд в размере 1,14 млн рублей.

Соревнование пройдет по дисциплине Counter-Strike 2. На базе компьютерного клуба FragPoint будет сформирована команда, которая выступит от имени площадки и станет единственным представителем Самарской области в турнире. Игрокам не обязательно заранее собирать состав: с 24 октября по 1 ноября клуб проведет отборочные соревнования и определит сильнейших участников в сборную.

Для игроков это возможность попробовать свои силы в крупном турнире, выйти за пределы соревнований внутри своего города и встретиться с соперниками из других регионов и стран. Жители Самары смогут следить за выступлением земляков на трансляции на официальном канале турнира в VK Live, чтобы поддержать местную команду.

Основной этап LANGAME Challenge начнётся 14 ноября. Сначала участники сыграют в группах, после чего лучшие команды выйдут в плей-офф. Гранд-финал состоится 22 ноября.

Предыдущий сезон турнира объединил более 2 000 игроков из двух стран. Материалы о соревновании собрали свыше 1,5 млн просмотров в социальных сетях. За трансляциями матчей следили почти 28 тысяч зрителей.

Участие в LANGAME Challenge даст самарцам возможность заявить о себе на федеральном и международном уровне, представить свой город на серьезной киберспортивной сцене и почувствовать себя профессионалами.

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