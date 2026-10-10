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Названа стоимость абонементов на платные парковки в Самаре

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Названа стоимость абонементов на платные парковки в Самаре

Администрация Самары установила тарифы на абонементы для платных парковок. За месяц придется заплатить 17 100 рублей, за год — 124 830 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление 2014 года, регулирующее работу платных парковок.

Как указано в документе, размер платы определяется в соответствии с методикой расчета, утвержденной правительством Самарской области. Помимо стоимости абонементов, в постановлении появилось понятие парковочного разрешения для льготников. В приложении к документу также перечислены зоны парковок и установлена часовая ставка — 95 рублей, пишет Самарская газета.

Напомним, первые 2000 парковочных мест планируется разместить в исторической части Самары. Созданием сети платных парковок в городе занимается московская компания. Ранее предполагалось, что час парковки будет стоить 85 рублей.

Теги: Городской транспорт

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