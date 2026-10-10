Общество Минпросвещения начало подготовку учителей для курса по ИИ

В российских школах с нового учебного года появится обязательный курс по искусственному интеллекту: Минпросвещения РФ уже начало подготовку педагогов. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе министерства.

«Готовим также учителей для преподавания нового курса внеурочной деятельности. Программа повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя» доступна в текущем учебном году», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

Уточняется, что обучение пройдут 250 тыс. педагогов — почти четверть всех учителей страны. Организаторами выступают Минпросвещения, Минцифры и Государственный университет просвещения. Заявку на участие, как отметили в ведомстве, можно подать через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».