В Тольятти столкнулись две Lada

9 октября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 18:41 в Автозаводском районе г. Тольятти. 56-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta , в районе дома №30А по Южному шоссе не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 68-летнего водителя. С места ДТП в лечебное учреждение доставлен 22-летний пассажир транспортного средства Lada Granta .