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В Нефтегорском районе сын украл деньги с банковской карты матери

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В Нефтегорском районе сын украл деньги с банковской карты матери

В ходе профилактического обхода административного участка участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Нефтегорский» узнал о кражах денег, совершенных с расчетного счета 63-летней местной жительницы.

В беседе с полицейским женщина сообщила, что на ее имя изготовлены две банковские карты в одном из публичных акционерных обществ. В марте текущего года сын, которому известен доступ в онлайн-приложение банка, попросил у нее разрешения воспользоваться сотовым телефоном и ушел с ним, не возвращаясь несколько дней. При проверке расчетных счетов она обнаружила несанкционированное списание свыше 28 тысяч рублей. Через месяц со счета пропали еще порядка 4,5 тысяч рублей.

Подозревая, что денежными средствами без ее согласия мог распорядиться ранее судимый за угон и угрозу убийства 36-летний употребляющий запрещенные вещества родственник, женщина попыталась решить ситуацию самостоятельно, но, поняв, что не справится, обратилась за помощью к полицейскому.

Сотрудник полиции получил в банковском учреждении документы о движении средств по картам заявителя, установил местонахождение ее сына и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ, мужчина признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что сначала через телефон перевел себе деньги матери, а затем забрал ее дебетовую карту и, воспользовавшись опцией «перевод между своими счетами» в банкомате, похитил денежные средства, которые находились на ее кредитной карте, и потратил на собственные нужды.

С учетом всех обстоятельств местному жителю по совокупности преступлений путем частичного сложения назначено наказание в виде принудительных работ сроком на один год пять месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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