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9 октября 2026 года тольяттинский «Акрон» проиграл «Ростову»

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9 октября 2026 года тольяттинский «Акрон» проиграл «Ростову»

"Ростов" нанес поражение тольяттинскому "Акрону" в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

Первая игра Российской премьер-лиги (РПЛ) после международной паузы прошла в пятницу в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Иван Комаров (45+2), пишет РИА Новости Спорт. 

"Ростов" (11 очков) поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Акрон" (8) располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей.

В 11-м туре "Акрон" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо" 17 октября, "Ростов" на следующий день на выезде встретится с калининградской "Балтикой".

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