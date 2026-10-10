Срджан Благоевич о прошедшем матче: проиграли, а это самое главное

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич дал комментарии по итогам проигранного матча 10-го тура РПЛ против «Ростова», пишет Бомбардир.

– Проиграли, а это самое главное. Это то, что считается в футболе, очков нет. Во втором тайме играли хорошо. Но результат влияет на общее впечатление.

Пропустили гол… Я постараюсь не комментировать. Если в этом моменте назначили штрафной, то и до этого было нарушение со стороны соперника.

– Счет по игре?

– Первое впечатление – нам грустно. Недовольны результатом матча, который был важен. В первом тайме игра была равной, соперники были чуть опаснее. Мы не принимали правильные решения в последней трети поля. Торопились или выбирали неправильные решения.

Самая ужасная ситуация, которая могла произойти – пропустить на последней минуте тайма. Это влияет психологически на команду. В течение одного эпизода были одинаковые эпизоды – в нашей атаке не дали нарушение, в нашу сторону – дали.

Второй тайм был под нашим контролем. Попали в штангу. Обидно, недовольны результатом. После этой игры я верю в наши силы – уверен, что мы добьемся цели.

– Во втором тайме создали достаточно моментов. Что помешало их реализации?

– Не люблю говорить об удаче. Не признаю удачу. Верю только в работу. Каждый эпизод нужно анализировать отдельно. Нам нужно больше работать над ударами.

– Перерыв не пошел команде на пользу?

– У нас нет депрессии. Чемпионат не идет ровной линией. Не всегда удается добиться результата.

Сегодня можем грустить, а завтра уже подготовка к следующей игре. Постараемся сделать так, чтобы отрицательный результат не влиял на этот матч.