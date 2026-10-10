Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
Самарцы примут участие в международном киберспортивном турнире LANGAME Challenge
Самарцы примут участие в международном киберспортивном турнире LANGAME Challenge
Спортсмены Самарской области - призеры Спартакиады учащихся России
Спортсмены Самарской области - призеры Спартакиады учащихся России
В Турции ограничат соцсети для детей
В Турции ограничат соцсети для детей
Девушка-водитель пострадала в ДТП в Волжском районе
Девушка-водитель пострадала в ДТП в Волжском районе
Названа стоимость абонементов на платные парковки в Самаре
Названа стоимость абонементов на платные парковки в Самаре
В Тольятти столкнулись две Lada
В Тольятти столкнулись две Lada
В Нефтегорском районе сын украл деньги с банковской карты матери
В Нефтегорском районе сын украл деньги с банковской карты матери
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.9
-0.52
EUR 94.97
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Срджан Благоевич о прошедшем матче: проиграли, а это самое главное

218
Срджан Благоевич о прошедшем матче: проиграли, а это самое главное

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич дал комментарии по итогам проигранного матча 10-го тура РПЛ против «Ростова», пишет Бомбардир.

– Проиграли, а это самое главное. Это то, что считается в футболе, очков нет. Во втором тайме играли хорошо. Но результат влияет на общее впечатление.

Пропустили гол… Я постараюсь не комментировать. Если в этом моменте назначили штрафной, то и до этого было нарушение со стороны соперника.

– Счет по игре?

– Первое впечатление – нам грустно. Недовольны результатом матча, который был важен. В первом тайме игра была равной, соперники были чуть опаснее. Мы не принимали правильные решения в последней трети поля. Торопились или выбирали неправильные решения.

Самая ужасная ситуация, которая могла произойти – пропустить на последней минуте тайма. Это влияет психологически на команду. В течение одного эпизода были одинаковые эпизоды – в нашей атаке не дали нарушение, в нашу сторону – дали.

Второй тайм был под нашим контролем. Попали в штангу. Обидно, недовольны результатом. После этой игры я верю в наши силы – уверен, что мы добьемся цели.

– Во втором тайме создали достаточно моментов. Что помешало их реализации?

– Не люблю говорить об удаче. Не признаю удачу. Верю только в работу. Каждый эпизод нужно анализировать отдельно. Нам нужно больше работать над ударами.

– Перерыв не пошел команде на пользу?

– У нас нет депрессии. Чемпионат не идет ровной линией. Не всегда удается добиться результата.

Сегодня можем грустить, а завтра уже подготовка к следующей игре. Постараемся сделать так, чтобы отрицательный результат не влиял на этот матч.

Теги: Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Александр Фомин: Улов красной рыбы резко упал
06 октября 2026, 09:26
Александр Фомин: Улов красной рыбы резко упал
Резкое снижение улова лососевых может снова вернуть красную икру в разряд элитных деликатесов. Экономика
561
Андрей Карпочев: у нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы
19 сентября 2026, 10:41
Андрей Карпочев: у нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы
Руководитель департамента транспорта администрации Самары Андрей Карпочев рассказал, что уже сделано и что планируют на 2027 год. Транспорт
1609
Сергей Булатов: Можем позволить себе быть недовольными ничьей
17 сентября 2026, 12:52
Сергей Булатов: Можем позволить себе быть недовольными ничьей
Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о матче с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ, переходе Ивана Олейникова в... Футбол в Самаре
1489
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
10 октября 2026  13:48
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
81
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
9 октября 2026  09:40
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
482
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
8 октября 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
828
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
8 октября 2026  13:42
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
847
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
8 октября 2026  12:59
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
614
Весь список