Минпросвещения рекомендовало провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября

Российским школам в текущем году рекомендовали установить осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября. Об этом 10 октября сообщили в Минпросвещения России.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября 2026 года», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

Подчеркивается, что после завершения каникул школьников ждет дополнительный выходной 4 ноября — в этот день отмечается День народного единства.

При составлении собственного календаря учебного года школы могут ориентироваться на график Минпросвещения, учитывая региональные и этнокультурные особенности, а также запланированные мероприятия, заключили в сообщении.