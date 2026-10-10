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В Турции ограничат соцсети для детей

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В Турции ограничат соцсети для детей

С 1 ноября в Турции начнут действовать ограничения на использование соцсетей детьми. Об этом сообщает Resmi Gazete со ссылкой на постановления.

Согласно документу, соцсети не смогут предоставлять услуги детям младше 15 лет. Для пользователей старше 15 лет платформы будут обязаны ввести отдельный режим с усиленной защитой и повышенными мерами безопасности.

Для пользователей старше 15 лет также предусмотрят отдельный режим обслуживания с учетом интересов детей и особенностей их физического, психологического и социального развития. В рамках этого режима аккаунты подростков по умолчанию будут закрытыми.

Также соцсети обяжут предоставить родителям инструменты контроля, позволяющие управлять настройками аккаунтов детей, ограничивать время использования платформ и разрешать платные операции, пишет Газета.

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