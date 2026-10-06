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В Самаре 2 остановки у Художественного музея и ЖК «Московский» переименуют

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В Самаре 2 остановки у Художественного музея и ЖК «Московский» переименуют

5 октября 2026 года администрация Самары подготовила проект постановления об обновлении реестра муниципальных маршрутов.

На профильном заседании комиссии по топонимике официально утвердили решение о смене названий двух ключевых остановочных пунктов общественного транспорта.

Эти изменения напрямую коснутся ежедневных пассажирских перевозок в региональном центре.

Остановку на улице Куйбышева, ранее известную как «ул. Некрасовская», теперь предложено именовать «улица Некрасовская. Художественный музей».

Данное уточнение будет официально внесено в описания одиннадцати автобусных маршрутов, включая номера 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91 и 261. Подобная детализация поможет пассажирам точнее ориентироваться в городской навигации.

Второе решение касается присвоения имени остановочному пункту на Ракитовском шоссе, 2с5, в обоих направлениях движения, пишет Самара-МК.

Теги: Городской транспорт

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