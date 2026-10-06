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В Самарской области временно отменят пять электричек из-за ремонта путей

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В Самарской области временно отменят пять электричек из-за ремонта путей

В Самарской области в октябре и ноябре изменится расписание пригородных поездов. Из-за ремонта железнодорожных путей временно отменят несколько электричек на направлениях Самара — Безенчук и Самара — Похвистнево.

Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, изменения связаны с ремонтными работами Куйбышевской железной дороги.

На участке Самара — Безенчук не будут ходить:

  • 12 и 31 октября — № 6577 Мирная — Безенчук;
  • 13 октября и 1 ноября — № 6578 Безенчук — Мирная;
  • 24 октября — № 7549 Смышляевка — Сызрань-1;
  • 25 октября — № 7570 Сызрань-1 — Мирная.

На направлении Самара — Похвистнево часть поездов будет следовать не по всему маршруту. 12 октября поезд № 7504 Самара — Похвистнево проследует только до Новоотрадной, а № 7503 Похвистнево — Самара отправится от этой станции.

12, 24 и 31 октября поезд № 7510 Самара — Похвистнево будет следовать только до Кинеля. В обратном направлении № 7509 Похвистнево — Самара отправится от Кинеля.

Кроме того, 24 и 31 октября отменят поезд № 7524 Самара — Новоотрадная.

Также в течение четырех дней октября временно не будут ходить электрички между Похвистнево и Абдулино.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок, пишет Самара-МК. 

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