В Автозаводском районе Тольятти автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста

5 октября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 11 пострадали.

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием велосипедиста. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 08:05 водитель автомобиля Lada Granta – женщина 1984 г.р., осуществляя движение по прилегающей территории со стороны улицы Дзержинского в районе дома № 21, допустила наезд на 13-летнего велосипедиста, который двигался по тротуару и пересекал проезжую часть не спешившись, по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение.