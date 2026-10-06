В Автозаводском районе Тольятти автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста

Я нашел ошибку
Главные новости:
Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов провёл личный приём граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области.
20 жителей Самарской области получили ответы на свои вопросы в ходе личного приёма начальника УФСИН
С 6 по 8 октября в Самарской области проходит открытая межрегиональная инженерно-технологическая конференция «Наука. Смелость. Изобретения».
В регионе стартовал шестой сезон конференции «Наука. Смелость. Изобретения»
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.93
1.45
EUR 95.33
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Автозаводском районе Тольятти автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста

203
В Автозаводском районе Тольятти автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста

5 октября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 11 пострадали.

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием велосипедиста. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 08:05 водитель автомобиля Lada Granta – женщина 1984 г.р., осуществляя движение по прилегающей территории со стороны улицы Дзержинского в районе дома № 21, допустила наезд на 13-летнего  велосипедиста, который двигался по тротуару и пересекал проезжую часть не спешившись, по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший несовершеннолетний доставлен в  медицинское учреждение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ДТП с УАЗ, автобусом и легковушками произошло в Красноглинском районе Самары
06 октября 2026, 11:48
ДТП с УАЗ, автобусом и легковушками произошло в Красноглинском районе Самары
Пострадавшие  водитель и пассажир автомобиля Kia Sportage – мужчины 2006 г.р. и 1964 г.р.,  доставлены в  медицинское учреждение. Происшествия
212
В Советском районе Самары пострадал пассажир автомобиля
05 октября 2026, 12:01
В Советском районе Самары пострадал пассажир автомобиля
В ДТП телесные повреждения получила женщина-пассажир автомобиля Renault Duster, она госпитализирована. Происшествия
452
В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина
04 октября 2026, 13:10
В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина
Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествия
1075
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
166
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
480
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
447
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
482
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1145
Весь список