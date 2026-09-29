Власти Самары рассматривают возможность строительства второй ветки метро, которая соединит станцию метро «Московская» и железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства.

Пресс-служба ведомства опубликовала информацию о ходе строительства 11-й станции пока единственной ветки самарского метрополитена. «Театральную» планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2027-го года.

В Минстрое отметили, что, по словам временно исполняющего обязанности главы ведомства Александра Фомина, региональные власти сейчас обсуждают строительство второй ветки метрополитена, которая может соединить железнодорожный вокзал и станцию «Московская», пишет Самара-МК.